Песков о прорывном «Посейдоне», дорогом «Орешнике» и искренней помощи Трампа
Песков считает, что Трамп искренне пытается помочь решить украинский конфликт
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам некоторые подробности об испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой, объяснил необходимость размещения ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии и не согласился с мнением о переменчивой позиции Дональда Трампа по Украине. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об испытаниях «Посейдона»
- Вооружения, вроде «Посейдона», испытывают в соответствии с международными правилами.
- «Посейдон» — это абсолютно новые прорывные технологии, новый шаг с точки зрения обеспечения безопасности РФ.
- Путин не наблюдал за испытаниями «Посейдона», ему доложили.
О размещении «Орешника» в Белоруссии
- Если нет угрозы из Европы, то не нужны и дополнительные меры защиты.
- Не думаю, что Россия и Белоруссия могут буквально завтра ощутить себя в полной безопасности, если послушать заявления из Европы.
- На фоне заявлений из Европы становится ясным, насколько нам дорог «Орешник».
- Не думаю, что в ближайшем будущем у Европы куда-то испарится эта милитаристская истерика.
О меняющихся настроениях Трампа
- России нужно договариваться с Трампом, исходя из национальных интересов, что Путин и делает.
- Трамп искренне пытается помочь в решении конфликта вокруг Украины, что положительно воспринимается в Москве.
- Трамп демонстрирует постоянство и истинную приверженность идеям мира.