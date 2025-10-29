Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков о прорывном «Посейдоне», дорогом «Орешнике» и искренней помощи Трампа

Песков считает, что Трамп искренне пытается помочь решить украинский конфликт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам некоторые подробности об испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой, объяснил необходимость размещения ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии и не согласился с мнением о переменчивой позиции Дональда Трампа по Украине. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об испытаниях «Посейдона»

О размещении «Орешника» в Белоруссии

  • Если нет угрозы из Европы, то не нужны и дополнительные меры защиты.
  • Не думаю, что Россия и Белоруссия могут буквально завтра ощутить себя в полной безопасности, если послушать заявления из Европы.
  • На фоне заявлений из Европы становится ясным, насколько нам дорог «Орешник».
  • Не думаю, что в ближайшем будущем у Европы куда-то испарится эта милитаристская истерика.

О меняющихся настроениях Трампа

  • России нужно договариваться с Трампом, исходя из национальных интересов, что Путин и делает.
  • Трамп искренне пытается помочь в решении конфликта вокруг Украины, что положительно воспринимается в Москве.
  • Трамп демонстрирует постоянство и истинную приверженность идеям мира.

Новости компаний Все