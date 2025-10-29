Песков о прорывном «Посейдоне», дорогом «Орешнике» и искренней помощи Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам некоторые подробности об испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой, объяснил необходимость размещения ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии и не согласился с мнением о переменчивой позиции Дональда Трампа по Украине. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Об испытаниях «Посейдона»

О размещении «Орешника» в Белоруссии

Если нет угрозы из Европы, то не нужны и дополнительные меры защиты.

Не думаю, что Россия и Белоруссия могут буквально завтра ощутить себя в полной безопасности, если послушать заявления из Европы.

На фоне заявлений из Европы становится ясным, насколько нам дорог «Орешник».

Не думаю, что в ближайшем будущем у Европы куда-то испарится эта милитаристская истерика.

О меняющихся настроениях Трампа