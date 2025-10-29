Кремль обозначил позицию по информированию США об испытаниях новых ракет

Россия уведомляет международных партнеров об испытаниях новых вооружений в соответствии с обязательствами, которые предусмотрены международными правилами и двусторонними договоренностями. Такой ответ представитель Кремля Дмитрий Песков дал на вопрос, были ли США проинформированы об испытаниях «Буревестника» и «Посейдона». Напомним, после отказа от одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в августе 2025 года Россия перестала уведомлять США о пусках крылатых ракет.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Все испытания подобных видов вооружений перспективных осуществляются в строгом соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями, с соблюдением всех правил нотификации»,— сказал представитель Кремля.

4 августа МИД РФ объявил, что Россия более не считает себя связанной ранее принятыми самоограничениями в области ракет наземного базирования средней и меньшей дальности. В ведомстве назвали это решение ответом на действия США по распространению РСМД в разных частях мира. В частности, ведомство упомянуло размещение наземных ракет американского производства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Москве считают эти действия угрозой безопасности страны.

Вашингтон планирует начать размещение в ФРГ ракет средней и меньшей дальности в 2026 году. Среди них — зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения (пока в неядерном оснащении). Издание Politico сообщало, что на закупку вооружений и техники власти ФРГ намерены потратить в ближайшие годы €377 млрд. Большую часть денег предполагается потратить на закупку вооружений немецкого производства, однако в эти расходы входят также закупки у США 400 ракет Tomahawk и комплексов Typhon.

Анастасия Домбицкая