Песков: Россия будет договариваться с Трампом на основе национальных интересов

В своих попытках достичь договоренностей с президентом США Дональдом Трампом российская сторона будет исходить из национальных интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, как России договариваться с американским лидером.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Как с ним договариваться? Исходя из своих собственных интересов, исходя из наших национальных российских интересов»,— сказал Дмитрий Песков, отметив, что именно это и делает президент России Владимир Путин.

22 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что передумал встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Он объяснил свое решение тем, что Россия не готова договариваться о мире на Украине. В тот же день Минфин США ввел очередные санкции против РФ. Вскоре после этого Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях. Под ограничениями оказались нефтегазовые компании ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что санкции в отношении российских нефтяных компаний приведут к росту цен на бензин в самом США и снижению объемов поставки нефти во всем мире.

Анастасия Домбицкая