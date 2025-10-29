Путин не наблюдал за испытаниями «Посейдона»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не наблюдал за ходом испытаний подводного беспилотника «Посейдон» с ядерной установкой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Конечно, ему было доложено. Он, естественно, внимательно отслеживал всю информацию»,— уточнил господин Песков в разговоре с журналистами (цитата по ТАСС). Пресс-секретарь также сказал, что испытания вооружений, вроде «Посейдона», проходят в соответствии с международными правилами.
По словам Дмитрия Пескова, подводный аппарат «Посейдон» — абсолютно «новый шаг с точки зрения обеспечения безопасности» России. Он добавил, что подобная технология в дальнейшем может быть использована «уже в экономике, в мирных целях».
Испытания подводного беспилотника с ядерной установкой прошли 28 октября. Об их результатах президент Владимир Путин рассказал 29 октября во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка.