Путин не наблюдал за испытаниями «Посейдона»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не наблюдал за ходом испытаний подводного беспилотника «Посейдон» с ядерной установкой.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конечно, ему было доложено. Он, естественно, внимательно отслеживал всю информацию»,— уточнил господин Песков в разговоре с журналистами (цитата по ТАСС). Пресс-секретарь также сказал, что испытания вооружений, вроде «Посейдона», проходят в соответствии с международными правилами.

По словам Дмитрия Пескова, подводный аппарат «Посейдон» — абсолютно «новый шаг с точки зрения обеспечения безопасности» России. Он добавил, что подобная технология в дальнейшем может быть использована «уже в экономике, в мирных целях».

Испытания подводного беспилотника с ядерной установкой прошли 28 октября. Об их результатах президент Владимир Путин рассказал 29 октября во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка.

