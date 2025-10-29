Дмитриев: Россия находится на пути к миру с Украиной

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сказал, что Россия находится на пути к миру и не хочет, чтобы российско-украинский конфликт разрастался.

«Мы находимся на пути к миру, и как миротворцы нуждаемся в том, чтобы это произошло. Мы на пути к лучшему понимаю друг друга, мы также на пути к реальному пониманию, что через инвестиции и кооперацию можно идти вперед и сделать мир безопасным»,— сказал господин Дмитриев на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии (цитата по ТАСС).

Кирилл Дмитриев с 24 по 26 октября по приглашению американской стороны находился в США. Чиновникам администрации президента Соединенных Штатов он рассказал об испытаниях новой российской ракеты «Буревестник» и бессмысленности экономического давления на Москву. По словам господина Дмитриева, стороны договорились организовать встречу представителей Конгресса США и Госдумы.

