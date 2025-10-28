Украина высокого напряжения

Украина и Европа в ближайшие дни разработают план завершения конфликта с Россией, в основу которого будет положено их известное предложение о немедленном прекращении огня. Об этом сообщил изданию Axios президент Владимир Зеленский, добавив, что этот план вряд ли примет Москва. Активизация Киева и его союзников стала возможной благодаря их сближению с администрацией США, приостановившей диалог с Россией об условиях украинского мира и выдвигающей то же требование о замораживании конфликта. Усиление давления на Москву со стороны США и их союзников позволило Киеву вновь поставить вопрос о поставках американских дальнобойных ракет Украине и призвать президента Трампа взаимодействовать с Россией исключительно путем эскалации и ужесточения санкций.

Фото: Harry Nakos / AP По итогам последнего разговора с Дональдом Трампом британский премьер Кир Стармер решил, что США и их европейские союзники наконец снова действуют сообща

Диалог Москвы и Вашингтона поставлен на паузу, и после завершившегося 27 октября визита в США спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева новые контакты сторон в ближайшие дни не ожидаются.

«Пока ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется»,— заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о возможности встречи президентов США и России после отказа Дональда Трампа от подготовки к саммиту в Будапеште.

Не планируются и российско-американские контакты на полях намеченного на 31 октября — 1 ноября саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, на котором российскую делегацию будет возглавлять вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Об этом «РИА Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. Украинский кризис и отношения с Россией станут одной из главных тем встречи президента Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая пройдет на полях саммита АТЭС.

Реакция президента Трампа и его команды на новые сигналы Москвы о готовности к продолжению диалога сохраняет критический настрой, заданный сворачиванием главой Белого дома подготовки к саммиту в Будапеште.

Комментируя миссию Кирилла Дмитриева, в ходе визита в США заявившего о том, что новые санкции не изменят состояние российской экономики, но при этом «приведут к росту цен на американских заправках», министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CBS News, не скрывая раздражения, призвал «не слушать кремлевского пропагандиста». «Российская экономика — это военная экономика. Рост у нее практически нулевой, инфляция, по-моему, выше 20%. Все, что мы делаем, приведет Путина за стол переговоров, потому что российскую экономику питает нефть, и мы сумеем пробить заметную брешь в этих доходах»,— пригрозил глава Минфина США. «Думаю, Россия уже это почувствовала. Мы видим, что Индия прекратила закупку российской нефти. Как и многие НПЗ Китая»,— отметил Бессент.

По информации агентства Reuters, администрация Трампа уже подготовила дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики, которые могут быть введены в случае отсутствия прогресса в украинском урегулировании. По сообщению агентства, в Вашингтоне также выразили поддержку планам ЕС использовать замороженные российские активы для закупки у США вооружений для Киева. Кроме того, в Белом доме ведут предварительное обсуждение возможности задействовать российские активы, хранящиеся в США, для поддержки Украины.

Решимость администрации США наращивать давление на Россию, вынуждая ее партнеров отказываться от покупки ее энергоносителей, также подтвердил посол США в НАТО Мэттью Уитакер. «Мы ожидаем, что такие страны, как Венгрия, Турция и Словакия, которые продолжают покупать российские нефть и газ, разработают и реализуют план по постепенному отказу от них. В отличие от соседей Венгрия пока не предприняла никаких реальных шагов. Мы будем работать с ними, а также с их соседями, например с Хорватией и другими странами, чтобы помочь им перейти на альтернативные источники. К тому же, вероятно, трубопровод, по которому идет российская нефть, будет закрыт в ближайшие годы. Поэтому Венгрии нужно готовиться, и мы, как союзники, поможем им в этом»,— заявил Уитакер.

Предупреждение Будапешту, который не намерен отказываться от российских энергоносителей, имеющих критически важное значение для венгерской экономики, приобрело особый символический смысл, учитывая изначальное решение президента Трампа провести саммит с президентом Путиным в Будапеште. Назвав санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа ошибкой, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении лично переговорить с Трампом о том, как исправить ситуацию. «На этой неделе мы оцениваем точные юридические и физические последствия санкций США. Премьер-министр сможет лично обсудить этот вопрос на следующей неделе в Вашингтоне»,— заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, анонсируя намеченный на будущую неделю визит премьера Орбана в США.

Сам же Дональд Трамп вновь выразил неудовольствие действиями России, комментируя завершение испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник».

«Война, которая должна была длиться одну неделю, сейчас вступает в четвертый год. Вот что следует делать (урегулировать конфликт.— “Ъ”) вместо испытаний ракет»,— заявил Трамп на борту своего самолета, направляясь из Куала-Лумпура в Токио.

Реагируя на это высказывание Трампа, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал его личной точкой зрения президента США, которая «важна». По словам Пескова, в испытаниях «Буревестника» «ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне, и пока лишь наметились первые робкие усилия, для того чтобы вывести эти отношения из состояния такого, прежнего оцепенения».

Еще одним индикатором того, что погода в отношениях США и России продолжает портиться, стало новое заявление британского премьера Кира Стармера, который сообщил о своем последнем телефонном разговоре с президентом Трампом 26 октября. «Сейчас для нас ситуация улучшилась. Главным крупным событием я бы назвал то, что мы сделали в плане санкций»,— сообщил он в интервью Bloomberg, отметив, что США и их европейские союзники действуют сообща. Ближайшей задачей он назвал усиление давления на Китай для прекращения закупок российской нефти.

Сменой настроений в Белом доме и наметившейся консолидацией западных союзников не преминул воспользоваться и президент Украины Владимир Зеленский, сделав ряд новых установочных заявлений в интервью американскому порталу Axios. Он сообщил о том, что Киев и его европейские союзники разрабатывают новый мирный план по Украине. «План должен быть кратким, без лишних подробностей... Например, план прекращения огня. Мы решили, что поработаем над ним в течение следующей недели или десяти дней»,— заявил Зеленский, впрочем, добавив, что этот план «вряд ли примет Москва».

Выразив удовлетворение усилением давления на Россию, Зеленский указал на то, что этого недостаточно, и снова поднял вопрос о поставках американских дальнобойных ракет Киеву.

«Если Путин не остановится, нам нужно что-то, чтобы его остановить. Санкции — одно из таких орудий, но нам также нужны ракеты большой дальности. Мы говорим не только о Tomahawk. У Соединенных Штатов есть множество подобных вещей, которые не требуют значительного времени на обучение»,— отметил он.

Сергей Строкань