После нападения хаски на мальчика в Сочи семья получила от мэрии 380 тысяч

Семья мальчика, пострадавшего в результате нападения собаки породы хаски в Сочи, сообщила о получении материальной помощи в размере 380 тыс. руб. Средства были перечислены администрацией города в качестве поддержки после инцидента.

По словам отца пострадавшего мальчика, представители мэрии ранее обсуждали возможность дополнительной помощи, в том числе предоставление автомобиля и компенсацию расходов на проживание. Однако пока вопрос остается открытым, и новых решений по этой теме пока не принято.

Валентин Королев-старший отметил, что встречи с представителями администрации проходили в конструктивной форме, но после перечисления компенсации коммуникация временно прекратилась.

Инцидент, после которого школьник получил инвалидность, произошел 26 февраля в садовом товариществе курорта. Две собаки сорвались с цепи и напали на мальчика. Ребенок получил серьезные травмы лица — у него оторвали часть губы и носа. После оказания первой помощи в краевой больнице его перевезли в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

Сейчас мальчик учится в школе по индивидуальной программе — часть предметов осваивает дома, а на некоторые уроки приходит вместе с одноклассниками. На занятиях школьник носит черную маску, чтобы скрыть следы травм. Из-за установленной трахеостомы ему пока противопоказано долго общаться с людьми.

По этому случаю возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Хозяин собак признал свою вину и был приговорен судом к полутора годам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в силу.

