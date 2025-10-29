Суд арестовал водителя, сбившего насмерть двух школьниц в Ревде

Екатеринбургский гарнизонный военный суд до 26 декабря арестовал Михаила Слободяна, который 27 октября в Ревде сбил насмерть двух школьниц. Вину он признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Слободян на заседании суда

Фото: Артем Путилов Михаил Слободян на заседании суда

Фото: Артем Путилов

Трагедия произошла вечером на перекрестке улиц Чехова и Павла Зыкина. Михаил Слободян не справился с управлением автомобиля «Лада-2112», сбил трех школьниц, стоявших на перекрестке, а затем врезался в магазин. Девочки-сестры девяти и семи лет погибли на месте. 11-летняя школьница выжила, ее доставили в реанимацию — недавно она вышла из комы и может дышать без ИВЛ.

Экспертиза установила, что водитель был пьян. «Проведенное исследование подтвердило, что водитель находился в неадекватном состоянии — 0,753 мг/л», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Кроме этого, в его крови нашли следы марихуаны и метафетамина.

Ездил он без прав, так как они сгорели на Украине — Михаил Слободян участвовал в специальной военной операции (СВО). В Ревду он вернулся после тяжелого ранения, имеет государственные и ведомственные награды.

Ему предъявлены обвинения по п. «а» ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Виновнику ДТП грозит до 15 лет лишения свободы.

После трагедии жители установили стихийный мемориал, где отец Алексий из храма Архистратига Михаила провел молебен. Глава Ревды Татьяна Клепикова отменила на территории города все развлекательные мероприятия.

Адвокат сказала, что общественный резонанс и тяжесть обвинения не является причиной для ареста, но суд принял решение взять Михаила Слободяна под стражу.

Артем Путилов