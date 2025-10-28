У «Монетки» разменяли две жизни

В Ревде (Свердловская область) отменили все развлекательные мероприятия после резонансного ДТП, в котором погибли две школьницы. Авария произошла вечером 27 октября: водитель автомобиля «Лада-2112» сбил трех девочек и протаранил магазин «Монетка». Две сестры, семи и девяти лет, погибли на месте, а их 11-летняя подруга находится в реанимации. По предварительным данным, виновник ДТП был пьян. После оказания ему медицинской помощи его поместили в изолятор временного содержания (ИВС).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место ДТП в Ревде

Фото: СУ СКР по Свердловской области Место ДТП в Ревде

Фото: СУ СКР по Свердловской области

ДТП, которое привело к гибели двух школьниц, произошло в Ревде на перекрестке улиц Чехова и Павла Зыкина около восьми часов вечера. По предварительным данным, водитель «Лада-2112» по имени Михаил (его фамилия пока не раскрывается) не справился с управлением, вылетел на тротуар, где стояли три девочки в ожидании зеленого света на светофоре, сбил их и врезался в магазин «Монетка».

Две школьницы погибли на месте. Третью доставили в реанимацию, где сейчас она находится в стабильно плохом состоянии. Автомобиль полностью смят.

По предварительным данным МВД, во время езды Михаил был пьяным. Как рассказывали очевидцы, в машине у него нашли несколько полупустых бутылок алкоголя.

СУ СКР по Свердловской области по факту ДТП возбудило уголовное дело по ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Виновнику ДТП грозит до 15 лет лишения свободы.

После аварии водителя отвезли в больницу. На одном из опубликованных видео он тихо спрашивает у самого себя: «Как это возможно? Что произошло? Убил?». По предварительным данным, в больнице ему организовали охрану, чтобы местные жители не устроили над ним самосуд. Сейчас он задержан и находится в ИВС. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Две погибшие девочки были сестрами, ходили в одну школу и занимались танцами. На помощь выжившей в аварии 11-летней девочке друзья семьи и учителя открыли сбор средств.

Через несколько часов после аварии около магазина «Монетка» возник стихийный мемориал. Люди несли туда мягкие игрушки и цветы. На фоне красных цветов, принесенных жителями, особенно выделялись окровавленные кроссовки одной из погибших девочек. К полудню 28 октября мемориал значительно разросся, а отец Алексий из храма Архистратига Михаила провел молебен.

Глава Ревды Татьяна Клепикова объявила, что все развлекательные мероприятия на территории города отменены. «Уважаемые ревдинцы, наш город скорбит. Трудно передать словами всю глубину переживаний, вызванных этим событием. Трагедия сплотила весь город: жители проявляют неравнодушие, поддержку и помощь родителям и родственникам пострадавших»,— написала она в своем Telegram-канале.

Артем Путилов