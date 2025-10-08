Совфед одобрил ужесточение закона об уклонении от обязанностей иноагента

Совет федерации на пленарном заседании одобрил закон об ужесточении уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК).

Сейчас привлечение иноагентов к реформируемой статье УК возможно после двух административных наказаний за аналогичное нарушение (ст.19.34 КоАП) в течение года.

Поправками предполагается изменить этот порядок — уголовные дела будут возбуждаться против иностранных агентов уже по факту второго нарушения. Причем независимо от срока давности первого.

Ко второму чтению в Госдуме депутаты внесли в законопроект еще одно изменение. Если у гражданина уже есть судимость за уклонение от обязанностей иноагента, то на следующее аналогичное нарушение власти сразу будут реагировать уголовным преследованием. Без необходимости предварительного административного протокола.

Законопроект внесен в Госдуму членами думской комиссии по борьбе с вмешательством в дела России во главе с ее председателем Василием Пискаревым (ЕР) и принят во втором и третьем чтениях 25 сентября. Перед финальным голосованием в нижней палате зампред комитета по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) объявил, что коммунисты поправки не поддержат, так как они «нарушают принципы» российского уголовного судопроизводства. «Речь идет о ситуации, когда людей будут привлекать к уголовной ответственности за два правонарушения, однако первое правонарушение никем в уголовно-процессуальном плане не расследуется и судом не проверяется»,— объяснил депутат.

Голосовать против коммунисты также не стали. Закон был принят единогласно — 325 голосами.

Подробнее об антиагентской инициативе — в материале «Ъ» «Иноагентов лишили шанса одуматься».

Степан Мельчаков