ГД приняла в первом чтении проект об ограничении налоговых преференций иноагентам

Госдума в первом чтении приняла проект о внесении поправок в Налоговый кодекс, который предполагает ограничение налоговых преференций иноагентам с 1 января 2026 года. Это следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, с начала следующего года единая ставка НДФЛ для физлиц со статусом иностранного агента составит 30%. Кроме того, иноагенты не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, а также доходов при дарении и наследовании.

Для организаций со статусом иноагента или с долей участия иноагентов в уставном капитале от 10% также вводятся ограничения на использование налоговых преференций. В соответствии с проектом такие организации не смогут применять пониженные ставки налога на прибыль. Кроме того, они не смогут пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде имущества, которое было получено безвозмездно.

Законопроект также предполагает повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% за исключением социально значимых товаров — для них НДС сохранится на уровне 10%.