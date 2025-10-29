Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», предлагает к продаже объекты производственной базы, расположенные на части земельного участка полосы отвода железной дороги, в городе Краснодаре (далее - Объекты).

Фото: пресс-служба СКЖД

Имущественный комплекс состоит из семи зданий общей площадью 11 259,6 кв. м и одиннадцати сооружений общей протяженностью 4 228 м.

Площадь земельного участка полосы отвода железной дороги, на котором расположены объекты, составляет 51 175,6 кв.м. Инженерные коммуникации отсутствуют. Окружение представлено объектами многоэтажной жилой застройки и промышленного назначения. Въезд на территорию осуществляется со стороны ул. Коммунаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

В отношении земельного участка будет заключен договор субаренды.

Дополнительную информацию об объектах можно получить по телефону: 8 (863) 259-00-10.

erid: F7NfYUJCUneTTTWqy3t1



ОАО РЖД