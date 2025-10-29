Продажа объектов ОАО «РЖД»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», предлагает к продаже объекты производственной базы, расположенные на части земельного участка полосы отвода железной дороги, в городе Краснодаре (далее - Объекты).
Имущественный комплекс состоит из семи зданий общей площадью 11 259,6 кв. м и одиннадцати сооружений общей протяженностью 4 228 м.
Площадь земельного участка полосы отвода железной дороги, на котором расположены объекты, составляет 51 175,6 кв.м. Инженерные коммуникации отсутствуют. Окружение представлено объектами многоэтажной жилой застройки и промышленного назначения. Въезд на территорию осуществляется со стороны ул. Коммунаров.
Фото: пресс-служба СКЖД
В отношении земельного участка будет заключен договор субаренды.
Дополнительную информацию об объектах можно получить по телефону: 8 (863) 259-00-10.
