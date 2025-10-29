Вэнс рассказал о «невероятном прогрессе» на пути к миру на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс полгода назад думал, что конфликт России и Украины «не прекратится никогда». Но месяц назад господин Вэнс стал считать, что прогресс на пути к миру увеличился.

«Если бы вы спросили меня полгода назад, я бы ответил, что они никогда не прекратят воевать... Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы ответил, что мы добились невероятного прогресса»,— уточнил вице-президент США в интервью New York Post.

Господин Вэнс добавил, что власти США пытаются наладить продуктивные отношения как с Украиной, так и с Россией. По его словам, Вашингтон хочет закончить конфликт между странами. У президента США Дональда Трампа хорошие рабочие отношения со всеми сторонами, отметил вице-президент.

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам господина Путина, президент Соединенных Штатов говорит о переносе, а не отмене встречи. В тот же день Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях.

