Туроператоры назвали цены отдыха «все включено» в Анапе и Геленджике

Стоимость новогодних туров по системе «все включено» на побережье Черного моря начинается от 37,7 тыс. руб. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров

По данным АТОР, порог цен на размещение в отелях Геленджика и Анапы на новогодние праздники в этом сезоне оказался выше, чем в Сочи. Минимальная стоимость трех ночей (с 30 декабря по 3 января) в четырехзвездочном сочинском отеле с системой All Inclusive на двоих человек начинается от 37,7 тыс. руб. Размещение в трехзвездочном отеле Анапы в этот же период обойдется примерно в 45 тыс. руб., а в Геленджике новогодний тур «все включено» в одном из популярных отелей с четырьмя звездами стоит минимум 63 тыс. руб.

В пятизвездочном отеле Анапы стоимость трех праздничных ночей начинается от 84 тыс. руб. за двоих. В гостинице, расположенной в самом центре курорта, цены начинаются от 70 тыс. руб.

София Моисеенко