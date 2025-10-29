Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Туроператоры назвали цены отдыха «все включено» в Анапе и Геленджике

Стоимость новогодних туров по системе «все включено» на побережье Черного моря начинается от 37,7 тыс. руб. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров

По данным АТОР, порог цен на размещение в отелях Геленджика и Анапы на новогодние праздники в этом сезоне оказался выше, чем в Сочи. Минимальная стоимость трех ночей (с 30 декабря по 3 января) в четырехзвездочном сочинском отеле с системой All Inclusive на двоих человек начинается от 37,7 тыс. руб. Размещение в трехзвездочном отеле Анапы в этот же период обойдется примерно в 45 тыс. руб., а в Геленджике новогодний тур «все включено» в одном из популярных отелей с четырьмя звездами стоит минимум 63 тыс. руб.

В пятизвездочном отеле Анапы стоимость трех праздничных ночей начинается от 84 тыс. руб. за двоих. В гостинице, расположенной в самом центре курорта, цены начинаются от 70 тыс. руб.

София Моисеенко

Новости компаний Все