Южная Корея и США договорились усилить противодействие ядерной программе КНДР

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность северокорейской ядерной программой. Об этом заявили в офисе президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна по итогам его встречи с американским президентом. На ней стороны договорились укреплять сдерживающий потенциал для противодействия ядерной программе КНДР, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«(Президент США Дональд. — "Ъ") Трамп подчеркнул необходимость укрепления сдерживающего потенциала альянса Южной Кореи и США в ответ на ядерное оружие Северной Кореи»,— говорится в сообщении «Рёнхап».

По данным агентства, стороны также договорились создать консультативный орган по взаимодействию с Северной Кореей.

Перед азиатским турне президент США Дональд Трамп допускал, что в поездке может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он говорил, что готов расширить рабочую программу ради встречи с северокорейским лидером. Однако 29 октября господин Трамп заявил, что ему не удалось согласовать встречу. При этом прямо накануне визита президента США в Южную Корею Пхеньян провел испытания стратегических крылатых ракет класса «море—земля». Зампред Центрального военного комитета ТПК, секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон отметил «успехи в обеспечении практичности ядерных вооруженных сил» страны.

Анастасия Домбицкая