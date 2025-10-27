В Японию со своим вертолетом

Президент США Дональд Трамп прибыл в Японию с визитом, продолжившим его азиатское турне после саммита АСЕАН в Малайзии. В отличие от Китая и Индии, имеющих напряженные отношения с США, Япония демонстрирует готовность не допустить торговой войны с Вашингтоном и принять его правила игры. Президент Трамп станет первым иностранным лидером, посетившим Токио после вступления в должность нового премьера Санаэ Такаити. Демонстрируя особые отношения с Токио, глава Белого дома удостоит главу японского правительства чести совершить с ним перелет на американском правительственном вертолете Marine One на авиабазу ВМС США в Йокосуке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (слева) и император Японии Нарухито

Фото: Kazuhiro Nogi / Pool Photo / AP Президент США Дональд Трамп (слева) и император Японии Нарухито

Фото: Kazuhiro Nogi / Pool Photo / AP

Программа начавшегося 27 октября трехдневного визита президента Трампа в Токио, куда он прибыл после посещения саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре, включает аудиенцию у императора Японии Нарухито, переговоры с новым главой японского правительства Санаэ Такаити, встречи с ведущими представителями японского бизнеса, включая руководство автоконцерна Toyota, имеющего свои предприятия в США.

Встреча с императором Нарухито, ставшая первым пунктом программы визита, прошла в императорском дворце в центре Токио. До этого Дональд Трамп уже общался с японским императором во время своего визита в Токио в 2019 году. Тогда он оказался первым иностранным лидером, встретившимся с только что взошедшим на престол новым японским императором.

В ходе пребывания в Японии Дональд Трамп также пообщается с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, с которым у него сложились тесные дружеские отношения во время его первого президентского срока.

Еще одной пиар-акцией должен стать запланированный на 28 октября, после завершения американо-японского саммита, совместный полет президента Трампа и премьера Такаити на американском правительственном вертолете Marine One на авиабазу ВМС США в Йокосуке, где лидеры двух стран осмотрят размещенный там атомный авианосец George Washington.

Как сообщило агентство Kyodo, предложение о совместном полете двух лидеров было сделано американской стороной как дипломатический жест, призванный стать символом особого доверия и прочности союзнических отношений Вашингтона и Токио. В 2017 году аналогичного жеста удостоился премьер Абэ, который в ходе визита в США сопровождал Трампа на борту Marine One из Вашингтона на авиабазу Эндрюс. После этого на президентском самолете лидеры двух стран отправились играть в гольф в имении Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Накануне ключевых переговоров в Токио Дональд Трамп сделал особый акцент на важности личных контактов и продолжении прежней политики, которую он проводил еще в период общения с Синдзо Абэ. Рассуждая о новом японском премьере Санаэ Такаити, на борту самолета Air Force One Трамп сообщил, что «слышал о ней только хорошее». «Она большая подруга господина Абэ, который был замечательным человеком. Премьер-министр Абэ был моим большим другом, как вы знаете, он просто фантастический человек. Она ему очень нравилась. Он ей очень нравился. Так что это хороший знак»,— заявил Трамп.

Переговоры с Дональдом Трампом приобретают особое значение для нового японского премьера, не имеющей столь же прочных внутриполитических позиций, которые были у Синдзо Абэ. Учитывая нынешний расклад сил в парламенте страны, Санаэ Такаити крайне нуждается в том, чтобы в ходе саммита с президентом США заработать быстрые дипломатические очки и проявить себя дееспособным национальным лидером.

Накануне переговоров с американским лидером в своей первой программной речи в парламенте Санаэ Такаити заявила, что союзнические отношения с США остаются краеугольным камнем японской внешней политики и гарантий безопасности. Она выразила намерение выстроить с президентом Трампом доверительные отношения и поднять американо-японские отношения на еще более высокий уровень.

Кроме того, в ходе телефонного разговора с главой Белого дома Трампом, который поздравил ее со вступлением в должность премьер-министра, Санаэ Такаити подчеркнула важность Японии для США в осуществлении их стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, направленной на противодействие Китаю.

Переговоры в Токио не менее важны и для самого Трампа, который утверждает свое лидерство в Азии накануне намеченного на 31 октября — 1 ноября саммита АТЭС в Южной Корее, разыгрывая партии на нескольких шахматных досках.

«Мы рады, что помимо соглашения с Малайзией на этой неделе мы подписываем или приближаемся к заключению сделок по торговле с многими другими нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе — от Камбоджи до Японии и Южной Кореи»,— заявил в Куала-Лумпуре Дональд Трамп. Ключевыми направлениями сотрудничества с партнерами в Азии он назвал энергетику, технологии, ИИ, торговлю критически важными минералами и другие промышленные отрасли.

По сообщениям японских СМИ, в ходе визита президента Трампа стороны подпишут меморандум о сотрудничестве в области критически важных минералов, который будет включать соглашение и по редкоземельным металлам. Ранее Трамп подписал договор о критически важных минералах с Таиландом.

В целом, в отличие от Китая и Индии, отношения с которыми у нынешней администрации США протекают напряженно и сопровождаются санкционным давлением и применением болевых приемов, Япония становится для президента Трампа образцово-показательным примером готовности не вступать в клинч с США, а принимать нынешние правила игры Вашингтона.

В начале сентября Дональд Трамп подписал президентский указ, в соответствии с которым США будут применять базовую пошлину в размере 15% почти ко всем японским товарам, ввозимым в США. В ответ Япония должна открыть свой рынок для американских товаров, включая значительное увеличение импорта сельскохозяйственной продукции (риса, кукурузы и сои), энергоносителей и аэрокосмической техники, а также снять ограничения на ввоз американских автомобилей.

Кроме того, по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США уже договорились о японских инвестициях в американскую экономику на астрономическую сумму $550 млрд, которые должны стать частью тарифного соглашения между двумя странами. При этом вводимые странами взаимные торговые пошлины будут составлять 15%.

По информации телеканала NHK, во встрече с Дональдом Трампом примут участие руководители одного из ведущих мировых автопроизводителей концерна Toyota Motor. Ранее ее президент Кодзи Сато говорил журналистам, что компания рассматривает возможность импорта автомобилей, производимых на своих предприятиях в США, и изучает, какие именно модели и в каком объеме могут поставляться на японский рынок. И, судя по всему, уже на этой неделе руководство Toyota Motor представит этот план американской делегации лично.

Сергей Строкань