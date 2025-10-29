КНДР провела испытания стратегических крылатых ракет морского базирования

Испытательный запуск стратегических крылатых ракет класса «море—земля» произведен в акватории Северной Кореи во вторник, следует из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Главное управление ракетостроения страны. За запуском наблюдали представители партийного и военного руководства.

Вертикально запущенные ракеты, модифицированные для запуска с корабля, пролетели по определенной траектории над Западным морем (так в КНДР называют Желтое море) в течение 7800 с лишним секунд и поразили мишень, говорится в сообщении. Таким образом, если это не опечатка, ракета провела в полете свыше двух часов.

Зампред Центрального военного комитета ТПК, секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон отметил «успехи в обеспечении практичности ядерных вооруженных сил» страны.

Предыдущие испытания в КНДР проводились 22 октября. Тогда были успешно запущены два новых гиперзвуковых летательных аппарата.

Эрнест Филипповский