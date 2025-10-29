Трамп не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном заявил, что не смог согласовать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Предполагалось, что господин Трамп может встретиться с ним во время рабочей поездки в Азию.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына... мы действительно не смогли согласовать время»,— рассказал президент США (цитата по AFP).

26 октября Дональд Трамп начал свое первое турне в Азию. Он говорил, что готов расширить рабочую программу ради встречи с северокорейским лидером. СМИ писали, что она может состояться во время посещения президентом США демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей.

