Песков: проблемы Венесуэлы должны решаться на основе международного права

Рост военного присутствия США вокруг Венесуэлы и связанные с этим проблемы страны должны решаться в соответствии с международным правом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Венесуэла — это суверенное государство, и в любом случае мы исходим из того, что все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно происходить в соответствии с духом и буквой международного права»,— сказал господин Песков.

Белый дом обвиняет власти Венесуэлы, а также Колумбии, в поддержке наркоторговли. Дональд Трамп недавно публично заявлял, что США вскоре могут атаковать наземные цели на территории Венесуэлы. Пентагон отправил авианосную ударную группу в Карибское море. 27 октября американские силы нанесли три удара по четырем судам в восточной части Тихого океана.

