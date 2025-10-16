Над Николасом Мадуро сгущаются Штаты

Давление США на Венесуэлу и президента республики Николаса Мадуро планомерно усиливается. Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) проводить на территории Венесуэлы тайные операции. Американский лидер также не исключил нанесения ударов по объектам венесуэльских наркокартелей на земле. Москва тем временем уличила США в стремлении под видом борьбы с наркоторговлей сменить власть в Венесуэле.

«Последний шаг в усиливающейся кампании давления администрации Трампа на Венесуэлу» — так газета The New York Times (NYT) охарактеризовала решение президента США разрешить ЦРУ проводить секретные операции в Боливарианской Республике. Изначально газета сообщала об этом со ссылкой на источники, которые рассказали: ЦРУ сможет действовать против Николаса Мадуро в одностороннем порядке или в рамках более крупной военной операции. Детали возможных планов не уточнялись.

Вскоре на брифинге Дональда Трампа спросили, почему он разрешил ЦРУ проводить операции в Венесуэле. Даже не пытаясь отрицать эту информацию, президент объяснил, что на то было две причины:

«Во-первых, они перебросили заключенных из своих тюрем в Соединенные Штаты (речь, вероятно, идет о венесуэльской группировке Tren de Aragua.— “Ъ”). И другая причина — наркотики. К нам поступает много наркотиков из Венесуэлы».

Беспрецедентное подтверждение операций ЦРУ вызывало множество других вопросов журналистов, в том числе — планирует ли американское правительство «устранить» Николаса Мадуро. «Не то чтобы нелепый вопрос, но разве не нелепо было бы отвечать на него мне?»— возмутился Дональд Трамп.

Между тем, как пишет NYT, неназванные американские чиновники в разговоре с журналистами дали понять, что конечная цель США — отстранение Николаса Мадуро от власти.

Такие опасения присутствуют и у самого венесуэльского президента. «Нет войне в Карибском бассейне. Нет смене режима. Нет государственным переворотам, организованным ЦРУ»,— сказал президент Мадуро. МИД Венесуэлы осудил «воинственные и экстравагантные заявления президента Соединенных Штатов, в которых он публично признал, что санкционировал операции, направленные против мира и стабильности» в республике.

Все эти заявления прозвучали на фоне усиливающегося военного давления США на Венесуэлу.

Со 2 сентября американская сторона сообщила как минимум о пяти атаках у побережья Боливарианской Республики на суда, которые, по утверждению властей США, перевозили наркотики. О последнем подобном ударе Дональд Трамп заявил 14 октября.

«Разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики, было связано с незаконными наркотеррористическими сетями и следовало по известному маршруту контрабанды»,— написал президент США в соцсети Truth Social. По данным Пентагона, в результате действий американских сил за это время погибли не менее 27 человек.

Белый дом неоднократно подчеркивал, что тем самым спасает американцев от ввоза наркотиков в США. При этом, как сообщили источники Associated Press, администрация Дональда Трампа до сих пор не предоставила членам Конгресса доказательств того, что подвергшиеся нападениям суда перевозили наркотические вещества.

«Одобрение администрацией Трампа тайных операций ЦРУ, нанесение смертельных ударов по судам и намеки на наземные операции в Венесуэле подталкивают Соединенные Штаты к открытому конфликту без какой-либо прозрачности, контроля или видимых защитных барьеров»,— раскритиковала действия Белого дома сенатор-демократ Джинн Шахин.

На сегодняшний день к операции привлечено около 10 тыс. американских военнослужащих, большинство из которых находятся на базах острова Пуэрто-Рико, а в Карибском море размещено восемь кораблей и одна подводная лодка ВМС США.

Дональд Трамп явно не планирует решать разногласия с Каракасом путем переговоров — потому он уже приказал прекратить все дипломатические усилия в этом направлении. Судя по всему, эта кампания только набирает обороты.

Так, президент США, отвечая на вопрос журналистов о возможных ударах по территории Венесуэлы, не исключил такой сценарий: «Ну, я не хочу вам точно говорить, но сейчас мы, безусловно, смотрим на сушу, потому что море у нас под полным контролем».

Еще в конце сентября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон разрабатывает план ударов по членам и лидерам наркокартелей, а также по нарколабораториям в Венесуэле с применением беспилотников. По данным телеканала, пока Дональд Трамп ни один из этих вариантов не одобрил.

Как рассказали собеседники CNN, некоторые в команде президента считают, что атаки по наркоторговцам могут вынудить окружение Николаса Мадуро «рассмотреть варианты его отставки».

Американские чиновники на условиях анонимности рассказали NYT, что кампанию по усилению давления на президента Венесуэлы возглавляет госсекретарь США Марко Рубио, который считает Мадуро нелегитимным главой государства и видит в нем непосредственную угрозу Соединенным Штатам. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф поддерживает подход главы Госдепартамента, отметили собеседники NYT.

Действия США уже неоднократно критиковала Россия. На заседании Совета безопасности ООН на прошлой неделе постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что речь идет о «наглой кампании оказания политического, военного и психологического давления на правительство независимого государства с единственной целью — смены неугодного США режима». Дипломат призвал Вашингтон «прекратить эскалацию под надуманными предлогами» и выразил поддержку правительству Венесуэлы.

