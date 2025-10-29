Суд отклонил иск партнера Момотова о доначислении 129 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил иск отельера Андрея Марченко о незаконности доначисления 129,7 млн руб. налогов, пени и штрафов. Фигурант является соответчиком по иску Генеральной прокуратуры РФ об изъятии имущества экс-главы Совета судей Виктора Момотова.

Выездная налоговая проверка установила, что «ИП Марченко» участвовал в схеме дробления бизнеса для получения необоснованной налоговой выгоды. Предприниматель минимизировал налоговые обязательства аффилированных и подконтрольных лиц путем неправомерного применения налоговых режимов и уклонения от уплаты налогов.

Андрей Марченко необоснованно применял упрощенную систему налогообложения, в связи с чем был переведен с 1 октября 2017 года на общий режим. Также он не исчислял и не платил НДС за проверяемые периоды. Кроме того, предприниматель не представил в инспекцию декларации по НДС за четвертый квартал 2019 года.

Решением ИФНС России №5 по Краснодару от 1 июня 2022 года Марченко доначислили налог в сумме 97,5 млн руб., порядка 26,5 млн руб. пени, а также штрафы свыше 5 млн руб.

Андрей Марченко также является одним из ответчиков по делу об изъятии имущества бывшего руководителя Совета судей РФ Виктора Момотова. На заседании он заявил, что получил через суд компенсацию более 100 млн руб. за отобранный администрацией Краснодарского края земельный участок, из которых 30 млн руб. отдал Момотову.

«Администрация Краснодарского края отобрала участок, который мне передал безвозмездно его собственник за долги. Якобы она [земля] была в аренде на 59 лет. Администрация сказала мне обращаться в суд, если что-то не устраивает»,— сказал Марченко в ходе допроса по видеосвязи из СИЗО.

Виктор Момотов занимал должность судьи Верховного суда РФ с 2010 года. В 2013 году он стал секретарем пленума ВС, в 2019-м вошел в состав президиума. На IX Всероссийском съезде судей в 2016 году Момотов был избран председателем Совета судей РФ, а в декабре 2022 года переизбран на новый срок. В конце сентября 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила его заявление об отставке и прекратила полномочия.

Анна Гречко