Совет федерации одобрил закон о привлечении резервистов к обороне регионов

Совет федерации на пленарном заседании одобрил закон, который разрешает привлекать граждан, состоящих в мобилизационном людском резерве, к охране стратегически важных объектов в мирное время.

Ранее резервисты могли быть задействованы только при введении военного положения или в условиях мобилизации. Предполагается, что поправки коснутся лишь тех, кто заключил добровольные контракты с Минобороны о пребывании в мобилизационном резерве.

Проект закона был разработан Министерством обороны. В пояснительной записке указано, что резервистам предстоит, в частности, охранять объекты энергетики, транспорта и нефтеперерабатывающие заводы. Применение резервистов в мирное время технически будет оформлено как направление на специальные сборы.

При обсуждении законопроекта в Госдуме глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») пояснил, что текст документа не подразумевает, что резервисты будут служить исключительно в своем регионе — их можно будет направлять в другие субъекты. При этом, по словам депутата, «приоритет» все же будет отдан службе по месту жительства. Господин Картаполов также отметил, что сейчас прорабатывается возможность заключения контрактов на вступление в резерв с сотрудниками предприятий, «которые являются критически важными для функционирования ключевой инфраструктуры».

Госдума приняла закон во всех трех чтениях сразу 28 октября. После принятия поправок в первом чтении прошло внеплановое заседание комитета по обороне, на котором депутаты уточнили еще несколько пунктов нововведений. Так, решение о направлении резервистов на специальные сборы будет принимать президент России, а порядок их проведения установит правительство.

Степан Мельчаков