Закон о резервистах принят в окончательном чтении

Государственная дума (ГД) приняла во втором и третьем чтении закон о привлечении резервистов к охране стратегически важных объектов.

Первое чтение законопроекта прошло сегодня. Поправки предполагают создание добровольческих формирований из лиц, заключивших контракт с Министерством обороны о пребывании в мобилизационном резерве. Их смогут использовать в мирное время для охраны объектов энергетики и транспорта, а также нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее подразделения, состоящие из резервистов, могли быть использованы только при введении военного положения или в условиях мобилизации.

22 октября замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский объяснял на брифинге, что резервистов смогут привлекать к обороне «только на территории своего региона». Однако сегодня председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что в законопроекте такого положения нет.

Степан Мельчаков