Картаполов: законопроект о резервистах не предусматривает службу только в своем регионе

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в законопроекте о привлечении резервистов к защите стратегически важных объектов не указано, что служба будет вестись ими исключительно на территории своего региона.

По словам господина Картаполова, службе в «родном» регионе будет отдаваться «приоритет». Конкретного положения о запрете обратной практики в тексте законопроекта нет.

Реплика депутата была ответом на соответствующий вопрос во время парламентской дискуссии при принятии законопроекта в первом чтении.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что резервистов смогут привлекать к обороне «только на территории своего региона».

Законопроект о создании добровольческих формирований из лиц, заключивших контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном резерве, сегодня прошел первое чтение. Господин Цимлянский объяснял, что резервистов будут привлекать к обороне объектов энергетики, транспорта и нефтеперерабатывающих заводов. Причем они будут «прежде всего» противодействовать беспилотникам.

Степан Мельчаков