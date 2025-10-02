Nikkei: Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне

Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей. Об этом сообщил японский журнал Nikkei Asia. По данным издания, перед этим американский президент посетит Малайзию, Японию и Южную Корею.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Как пишет Nikkei Asia, в малазийской столице Куала-Лампур Дональд Трамп встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы обсудить в том числе проблему с закупками российской нефти. В Токио президент США встретится с новым премьером Японии, которого изберут в ближайшее время. В Южной Корее, где с 31 октября по 1 ноября пройдет саммит АТЭС, возможна его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. О подготовке Белого дома к переговорам с китайским лидером в сентябре сообщал CNN.

В первый президентский срок Дональд Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном: в Сингапуре в 2019-м, а затем в Ханое и в деревне Пханмунджом на межкорейской границе в 2019-м. Axios писал, что администрация американского президента обсуждает варианты возобновления диалога с КНДР. Сам Дональд Трамп говорил, что «в какой-то момент» встретится с северокорейским лидером. В сентябре Ким Чен Ын допустил контакты с американской стороной, если США «откажутся от абсурдной одержимости денуклеаризацией» КНДР.

Подробнее — в материале «Ъ» «КНДР приоткрыла форточку возможностей».

Лусине Баласян