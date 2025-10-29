Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет рад встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей рабочей поездки в Азию, если тот проявит заинтересованность.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«У меня замечательные и долгие (взаимоотношения) с Ким Чен Ыном, мне он нравится, я ему тоже. Если он хочет встретиться, я буду в Южной Корее»,— сказал Дональд Трамп журналистам на борту самолета по пути в Японию.

Американский лидер добавил, что готов расширить свою рабочую программу ради такой встречи. В числе потенциальных тем для обсуждения он назвал вопрос санкций США в отношении КНДР.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, в рамках рабочей поездки господин Трамп посетит Малайзию, Японию и Южную Корею, а также примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН и АТЭС.