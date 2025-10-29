Качество пшеницы на Кубани выросло на 69% за год и достигло рекорда

Качество пшеницы урожая 2025 года в Краснодарском крае и Республике Адыгея достигло рекордных показателей. Как рассказали «Ъ-Кубань» в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», на 26 октября доля продовольственной пшеницы в Краснодарском крае составляет 86,6%, что значительно превышает прошлогодние значения. В 2024 году зерно третьего класса составляло лишь 18%, а пятого — 21%, что свидетельствует о росте качества почти на 69%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Несмотря на снижение валового сбора мягкой пшеницы до 7,9 млн тонн (на 6% меньше, чем в прошлом году), эксперты отмечают заметное улучшение технологических характеристик. В структуре урожая 48% составила пшеница третьего класса, 39% — четвертого и 13% — пятого.

По данным лабораторных испытаний, массовая доля сырой клейковины в зерне третьего класса увеличилась с 24 до 26%, содержание белка выросло с 13,8 до 14,6%, показатель числа падения — с 373 до 387 единиц, что указывает на низкую ферментативную активность и хорошую сохранность урожая. Показатель стекловидности вырос с 48,1 до 48,5 единиц, что соответствует оптимальным значениям для мукомольной промышленности.

Заместитель директора филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Татьяна Мамонова отметила, что результаты испытаний демонстрируют «заметное улучшение структурных характеристик и технологического потенциала пшеницы региона». По словам заместителя директора филиала Валерия Немченко, рост содержания белка и клейковины говорит о повышении хлебопекарных свойств зерна.

В Республике Адыгея наблюдается аналогичная динамика. Валовой сбор мягкой пшеницы составил 542 тыс. тонн, при этом доля продовольственного зерна (3–4-й класс) достигла 74%. Доля зерна третьего класса увеличилась с 3,2 до 22%, а пятого класса снизилась до 26,4%, что подтверждает улучшение качества урожая.

По данным экспертов, устойчивые показатели стекловидности и числа падения в южных регионах России способствуют росту конкурентоспособности кубанской и адыгейской пшеницы на внутреннем и экспортном рынках.

Мария Удовик