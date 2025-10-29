На Кубани количество компаний, продающих компьютеры, выросло на 4,7%

В Краснодарском крае количество компаний (индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц), торгующих компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением (ПО), в 2025 году выросло до 398 организаций. Это на 4,7% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Контур.Фокус».

По данным аналитиков, в Адыгее компьютеры и ПО продают 14 организаций, что на 16,7% больше, чем по данным на 1 октября 2024 года.

Положительную динамику участников рынка на Кубани начальник IT-отдела Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Георгий Юрченко связывает с высоким уровнем деловой активности в регионе и обновлением парка оборудования в организациях в условиях импортозамещения и всеобщей цифровизации. По его наблюдениям, после нескольких неспокойных лет рынок стабилизировался, появились новые поставщики и дистрибьюторы, в том числе ориентированные на параллельный импорт и локальные бренды. «В Адыгее рост более резкий в процентах, но на малой базе — там рынок только формируется»,— добавил эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань» со ссылкой на данные компании «Платформа ОФД», в 2025 году в южных регионах России вырос спрос на ноутбуки и комплектующие к ним. В частности, количество покупок ноутбуков увеличилось на 12% в Краснодарском крае, на 5% в Адыгее и на 15% в Крыму и Севастополе.

По данным аналитиков, выручка кубанских организаций (юрлиц, без ИП), торгующих компьютерами, в 2024-м сократилась на 23,7% в сравнении с предшествующим годом — с 9,2 до 7 млрд руб. В Адыгее такие компании заработали на 29% больше, чем в 2023 году,— 185 млн руб.

По данным аналитиков «Контур.Фокус», в топ-10 кубанских компаний, продающих компьютеры, периферийные устройства к компьютерам и ПО, с самой большой выручкой по итогам 2024 года вошли ООО «1С-Консоль» (896 млн руб., что на 10,4% больше, чем компания заработала в 2023 году), ООО «1С: Дистрибьюция ЮГ» (611,6 млн руб., –60,9% год к году), ООО «Прима АйТи» (500,7 млн руб., –2,8%), ООО «Аверс Групп» (416,6 млн руб., +3,4%), ООО «Премьер» (273,3 млн руб., –22,2%), ООО «Галат» (197,7 млн руб., +68,1%), ООО «Кюстеп» (193 млн руб., –90%), ООО «Ай-Ти-Би» (184,3 млн руб., +20,9%), ООО «Школа будущего» (171,3 млн руб., +30%), ООО «Интех» (163,8 млн руб., –8,2%).

В Адыгее больше в 2024 году больше всего заработали ООО «Компьютер хаус» (85,9 млн руб., что на 7,3% больше, чем годом ранее), ООО «Технотон» (50,1 млн руб., +68% год к году), ООО «Программист» (32,2 млн руб., +30%), ООО «Альфард» (11,3 млн руб., +83,1%), ООО «Сканмарк» (3,3 млн руб.), ООО «Комплинк» (2,3 млн руб., –14,1%).

Маргарита Синкевич