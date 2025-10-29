На модернизацию водоснабжения в Новороссийске выделят 1,3 миллиарда

Для модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Новороссийске потребуется около 1,3 млрд руб. Об этом сообщил руководитель МУП «Водоканал» Дмитрий Волга, представив инвестиционную программу на комитете по ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Дмитрий Волга отметил, что проект модернизации водоснабжения в Новороссийске предусматривает два источника финансирования. Первая часть – это денежные средства, полученные в виде платы за подключение объектов капитального строительства, вторая – плата за подключение с 2013 по 2024 годы, не использованная для реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения.

В рамках инвестиционной программы планируется обновление системы обеззараживания воды на очистных сооружениях, расположенных на улице Ревельской. По данным «Водоканала», новая схема в перспективе позволит обрабатывать больший объем воды из Неберджаевского водохранилища. По информации пресс-службы компании, в проект модернизации внесли обязательный пункт с повышением качества водоснабжения и снижением аварийности на сетях.

На заседании комитета по ЖКХ городской думы инвестиционный проект «Водоканала» на 2026-2028 годы согласовали. Его рассмотрят на очередном заседании думы.

София Моисеенко