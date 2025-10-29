В бюджет Сочи вернули 890 млн рублей после хищения при строительстве водоснабжения

Суд взыскал с подрядной организации 890 млн руб, похищенных при реализации программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Сочи. Деньги в полном объеме возвращены в муниципальный бюджет и будут направлены на развитие коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Прокуратура Сочи провела проверку исполнения бюджетного законодательства в рамках госпрограммы «Модернизации коммунальной инфраструктуры Краснодарского края». Надзорный орган установил, что в 2024 году муниципалитет заключил с подрядчиком пять контрактов на строительство водопровода и канализации общей стоимостью свыше 3,6 млрд руб.

После получения аванса компания перевела более 800 млн руб. на счета организаций и индивидуальных предпринимателей, не связанных с производством стройматериалов. Затем средства были обналичены и похищены.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении девяти участников схемы. Расследование находится под контролем надзорного ведомства.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении ущерба. Требование было удовлетворено.

Анна Гречко