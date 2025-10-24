Балицкий заявил об увольнении главы запорожского избиркома

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий провел встречу с членами региональной избирательной комиссии, на которой ознакомил их с указом об увольнении ее председателя Галины Катющенко «в связи с утратой доверия». Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

По словам господина Балицкого, такое решение было принято «на основании доклада комитета по противодействию коррупции администрации губернатора и правительства Запорожской области». Какие именно коррупционные проявления были найдены в деятельности госпожи Катющенко, он не уточнил. «Ни один чиновник Запорожской области не должен позволять себе нарушать законодательство. Все незаконные действия будут пресекаться независимо от должности. Никаких привилегий никому быть не может»,— подчеркнул губернатор.

Евгений Балицкий также опроверг информацию «отдельных СМИ» о якобы роспуске избиркома. «Комиссия продолжает работу в штатном режиме. Идет процесс замены одного из членов комиссии в связи с нарушением антикоррупционного законодательства»,— добавил глава региона.

Сама Галина Катющенко заявила «Ъ», что продолжает оставаться действующим председателем комиссии. «Такое возможно только в Запорожской области»,— заявила она, пообещав прокомментировать ситуацию позднее.

Как ранее сообщал «Ъ», накануне Евгений Балицкий внес в заксобрание региона проект закона, который дает ему право распускать запорожский избирком. В ответ председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о попытке «развала избирательной системы региона» и предостерегла парламент от подобного шага.

Андрей Прах