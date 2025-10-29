На прямую линию с Александр Моором поступило более 1,6 тыс. вопросов от тюменцев

Центр управления регионом (ЦУР) Тюменской области 29 октября завершил обработку 1682 вопросов, поступивших на прямую линию с губернатором Александром Моором, сообщил информационный центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прямая линия длилась около двух часов. За это время губернатор ответил на 35 наиболее актуальных вопросов, касавшихся системы оценивания в школах, роста тарифов, реконструкции дорог и строительства социальных объектов. Сообщения продолжали поступать даже после завершения эфира. Господин Моор сообщил, что на все вопросы даст ответ.

Напомним, прямая линия с главой Тюменской области прошла вечером 28 октября: жители могли задать вопросы в комментариях в его соцсетях. В ходе трансляции Александр Моор прокомментировал ситуацию с ограничением работы мобильной связи и интернета в регионе, заявил о росте успеваемости школьников после ввода средневзвешенных оценок и рассказал о планах на строительство образовательного комплекса в 5-м Заречном микрорайоне Тюмени в 2026 году.

Ирина Пичурина