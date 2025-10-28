Моор назвал ограничения мобильного интернета в Тюмени объективной необходимостью

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал ситуацию с ограничением работы мобильной связи и интернета в регионе. «Мы живем в новой реальности, когда существуют угрозы безопасности, и ограничения в работе мобильной связи — это объективная необходимость»,— заявил господин Моор во время прямой линии с жителями региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он пояснил, что решения о таких ограничениях принимаются федеральными органами безопасности и посоветовал жителям «адаптировать свою жизнь и профессиональную деятельность под эти условия».

Губернатор отметил, что Минцифры РФ готовит перечень «белых сайтов», которые будут доступны даже при тотальном ограничении. В него уже вошли «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисы «Яндекса», национальный мессенджер «Max», Госуслуги, сайты правительства и администрации президента и основные маркетплейсы. Этот список будет расширяться и дополняться.

«Тюменская область заявила свои региональные сервисы: например, работа скорой помощи, общественного транспорта, доступ к нашим областным сайтам. Все это сейчас технически реализуется, и со временем, даже в условиях тотального ограничения, эти сайты будут работать»,— сказал Александр Моор.

Господин Моор добавил, что для оповещения населения в чрезвычайных ситуациях в регионе действует автоматизированная система централизованного оповещения (РСО), которая сегодня охватывает 80% населения. «Наша цель, конечно, довести до 100%. При этом, если действительно возникнет ситуация, требующая оповещения граждан, включится РСО, по всем телевизионным каналам и по радио будет доведена необходимая в таких ситуациях информация»,— отметил глава региона.

Полина Бабинцева