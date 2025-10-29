Строить школу и садик в 5-м Заречном микрорайоне Тюмени начнут в 2026 году

В Тюмени в 2026 году начнется строительство школы и детского сада в 5-м Заречном микрорайоне, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии.

Проект образовательного центра включает школу на 1,4 тыс. учеников, детский сад на 250 мест и учреждение дополнительного образования на 580 человек. Для комплекса уже выделен земельный участок, а проектная документация получила одобрение госэкспертизы. Власти ведут переговоры с застройщиками для совместной реализации проекта. «Микрорайон активно застраивается, объективно назрела необходимость строительства социальной инфраструктуры»,— отметил глава региона.

Напомним, на прямой линии Александр Моор также заявил, что введение средневзвешенной системы оценивания в школах Тюменской области приведет к увеличению ответственности учащихся за освоение программы и к повышению успеваемости — систему уже протестировали в 10 школах в 2024 году.

Ирина Пичурина