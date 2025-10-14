Губернатор Тюменской области проведет прямую линию 28 октября

В конце месяца, 28 октября, губернатор Тюменской области Александр Моор проведет прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы жителей региона, сообщил он в своем Telegram-канале. Трансляция начнется в 17:00.

Посмотреть прямую линию с главой региона можно на его страницах во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в эфире телеканалов «Тюменское время», ОТР, «TVOЯ Тюмень», «Тобольское время» и «Ишимское время». Задать вопрос Александру Моору можно заранее, отправив его в комментарии на его страницах в соцсетях или на короткий номер 122.

Напомним, в прошлом году Александр Моор провел прямую линию 22 октября.

Ирина Пичурина