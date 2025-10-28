Моор заявил о росте успеваемости школьников после ввода средневзвешенных оценок

Введение средневзвешенной системы оценивания в школах Тюменской области приведет к увеличению ответственности учащихся за освоение программы и к повышению успеваемости, заявил губернатор Александр Моор в ходе прямой линии. По его словам, власти провели апробацию нового метода в 10 учреждениях в прошлом учебном году и получили «хорошие результаты». «Пройдет совсем немного времени, мы все увидим и оценим преимущества этой системы»,— заверил господин Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средневзвешенная система оценивания введена в школах Тюменской области с 1 сентября для «повышения объективности оценивания результатов обучения». Контрольные, зачеты и проекты имеют больший коэффициент, чем устные ответы или домашние задания. Чтобы определить средневзвешенную оценку, необходимо умножить каждую отметку на ее коэффициент, сложить результаты и разделить получавшиеся число на сумму задействованных коэффициентов.

Александр Моор подчеркнул, что новый метод подсчета успеваемости учеников позволяет «максимально объективно оценивать уровень усвоения школьного материала ребенком здесь и сейчас». «Есть случаи, когда школьник в течение года получает четверки и пятерки за домашние работы, а на контрольной или на итоговом экзамене проваливается. Средневзвешенная оценка позволяет и самому ученику, и родителю, и педагогу оценить, что в моменте времени по какому-то предмету или какой-то теме ребенок не полностью усвоил школьную программу и нужно принять определенные меры»,— пояснил глава региона.

Губернатор добавил, что средневзвешенная система оценивания действует уже в школах 20 регионов России. «Любые изменения в школьной жизни всегда воспринимаются всеми очень чувствительно, особенно если тема касается оценок. Но что мы хотим, чтобы ребенок получил качественное знание, был грамотным, хорошо овладел школьной программой, или нам просто нравятся красивые оценки в дневнике? Я за то, чтобы ребенок был грамотным»,— подчеркнул господин Моор.

Ранее, 16 октября, против ввода средневзвешенной системы оценивания выступили депутаты Тюменской областной думы от КПРФ. Коммунист Регина Юхневич заявила, что новый метод подсчета успеваемости негативно отразится на аттестатах выпускников школ, что усложнит зачисление в колледжи и техникумы. «Если переходить на новую систему, то всей стране, чтобы все дети были в одинаковом положении, ведь наши выпускники будут конкурировать за учебные места с ребятами из регионов, где таких изменений нет»,— пояснила парламентарий.

В Тюменской городской думе представители от оппозиции призвали руководство школ наладить «полноценный диалог между родительским и педагогическим сообществами» и обсудить проблемы средневзвешенной системы оценивания в ходе круглого стола. Депутат от «Единой России» Георгий Муратов указал на «стимулирующий характер» нового метода, который должен развить у ребенка самостоятельные навыки и ответственность за свои действия. Высказывания, критикующие систему, он назвал «политически окрашенными».

Василий Алексеев