В Брянской области при атаке БПЛА повреждено здание «Мираторга»

Ночью ВСУ совершили массированную атаку по территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, повреждены девять жилых домов и производственное помещение АПХ «Мираторг». Информации о пострадавших нет, на местах работают экстренные службы.

По данным Минобороны РФ, над территорией региона за ночь уничтожили 46 БПЛА. Предприятия «Мираторга» в Брянской области неоднократно подвергались атакам. В частности, в июле дроны несколько раз атаковали комплекс компании. Вчера был атакован свинокомплекс в Климовском районе, никто не пострадал.

В «Мираторге» говорили, что 26 тыс. из 43 тыс. их сотрудников работают в Белгородской, Курской и Брянской областях. На обеспечение их безопасности в 2024 году потратили почти 1 млрд руб.