Силы ПВО за ночь сбили 100 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 46 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 12 БПЛА сбили над Калужской областью, восемь — над Белгородской областью, семь — над территорией Краснодарского края, по шесть — над Московской и Орловской областями, четыре — над Ульяновской областью, по три — над Крымом и Марий Эл, два — над Ставропольским краем, по одному — над Курской, Смоленской и Тульской областями.

На подлете к Москве было уничтожено четыре беспилотника, информации о пострадавших нет. Аэропорт Шереметьево приостанавливал работу. В Брянской области в результате атаки повреждены девять домов и производственное помещение «Мираторга». В Ставропольском крае, а также в Калужской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.