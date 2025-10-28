Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодарском крае объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность. Соответствующее оповещение жители региона получили в приложении МЧС России в 23:12 по мск.

Фото: Анастасия Золотова

Фото: Анастасия Золотова

Жителей и гостей региона просят отойти от окон и укрыться в помещении без остекления (коридоре или кладовой). Людям на улице необходимо укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании.

«При падении БПЛА звоните 112»,— сказано в сообщении.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все