В Краснодарском крае объявили угрозу атаки беспилотников
На территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность. Соответствующее оповещение жители региона получили в приложении МЧС России в 23:12 по мск.
Фото: Анастасия Золотова
Жителей и гостей региона просят отойти от окон и укрыться в помещении без остекления (коридоре или кладовой). Людям на улице необходимо укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании.
«При падении БПЛА звоните 112»,— сказано в сообщении.