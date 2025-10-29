В Ейском казачьем корпусе открыли муралы с портретами казаков

В Ейском казачьем кадетском корпусе торжественно открыли муралы с портретами атамана Черноморского казачьего войска Захария Чепеги и погибшего участника СВО, выпускника учреждения Ильи Иванского. Художественные работы стали частью всероссийского проекта «Казаки-герои: вчера и сегодня», направленного на сохранение памяти о героях казачества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В церемонии приняли участие представители краевой администрации, департамента по делам казачества, кадеты и их семьи. Родителям Ильи Иванского вручили орденский знак Кубанского казачьего войска. Сам он посмертно награжден орденом Мужества.

Духовник корпуса Игорь Скабкин провел службу памяти. Присутствующие почтили минутой молчания всех погибших выпускников учебного заведения.

«На сегодняшний день более 300 наших выпускников с честью выполняют свой долг по защите Родины в зоне СВО. Более 170 награждены правительственными и ведомственными наградами»,— заявил и. о. руководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью региона Александр Тарарыкин.

Согласно проекту, 20 муралов с изображениями казаков-героев появятся в десяти казачьих корпусах по всей стране.

