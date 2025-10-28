В Краснодаре 29 октября отключат электричество по 133 адресам

Завтра, 29 октября, в Краснодаре пройдут плановые отключения электричества по 133 адресам и водоснабжения на четырех улицах из-за ремонтных работ на коммунальных сетях. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Самые масштабные отключения света запланированы с 9:00 до 17:00. Без электроэнергии останутся жители 125 адресов, включая улицы 1-го Мая, Российскую, Головатого, Длинную, Карасуно-набережную, Промышленную и десятки других.

С 9:00 до 16:00 электричество отключат на улице Тюляева по четырем адресам, а также в поселке Знаменском на улице Гагарина.

Кратковременное отключение с 13:00 до 17:00 затронет четыре адреса: на улицах Азовской, Воровского, Олимпийской и Тургенева. На проспекте Константина Образцова с 9:00 до 17:00 не будет света в трех корпусах дома №6.

Водоснабжение отключат с 9:00 до 12:00 на улицах Ставропольской (пять адресов), Озерной, Шевченко и Фурманова.

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66 и в МУП ВКХ «Водоканал» по номеру 229-34-65. Также доступна горячая линия ООО «Актон»: 8-800-777-07-31.

Анна Гречко