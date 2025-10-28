В Сириусе построят круглосуточный онкологический медцентр

На федеральной территории «Сириус» строится медицинский клинический центр для лечения онкозаболеваний, который будет работать круглосуточно и предлагать экспериментальные препараты неизлечимым пациентам с раковыми и наследственными болезнями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФТ.

Клинический центр станет частью научно-технологического кампуса «Сириус» и будет специализироваться на терапии онкологических пациентов. В учреждении откроют стационар для взрослых и детей с современным диагностическим оборудованием. Планируется организовать круглосуточную экстренную медицинскую помощь для жителей и гостей федеральной территории.

В структуру клиники войдут консультативная поликлиника на 300 посещений в смену, двойной стационар на 40 коек, стационар для взрослых на 460 коек и детское отделение на 60 коек.

В центре оборудуют современный центр ядерной медицины и лучевой терапии. Также создадут участок индивидуального изготовления высокотехнологичных лекарственных препаратов, включая мРНК-вакцины и препараты генной и клеточной терапии.

«Клинический центр будет предлагать пока неизлечимым больным с онкологическими и наследственными заболеваниями экспериментальные препараты и технологии, дающие шанс на исцеление»,— сообщили в пресс-службе. В будущем клиника может стать базой для подготовки медсестер и врачей.

Анна Гречко