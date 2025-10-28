В Крыму без отопления остались 26 домов

Жители 26 многоквартирных домов в Крыму остаются без отопления из-за аварийных ситуаций на теплосетях. Власти намерены решить проблему в кратчайшие сроки, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам руководителя республика, без тепла остаются четыре дома в Саках, 18 — в Симферополе и четыре — в Керчи. «С началом отопительного сезона поступают обращения граждан в связи с порывами на теплосетях, отсутствием тепла в многоквартирных домах»,— написал господин Аксенов.

Генеральный директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрий Прилипко отметил, что в Керчи аварийные ситуации на сетях ликвидированы, проводится настройка систем. В Симферополе и Саках сотрудники предприятия совместно с управляющими организациями ведут ремонтные работы.

Сергей Аксенов пообещал, что все обращения по авариям будут оперативно отрабатываться специалистами «Крымтеплокоммунэнерго». На сайте компании разместят данные о регистрации заявки, выезде ремонтной бригады и планируемом времени устранения аварии. Информация также будет дублироваться на ресурсах местных администраций и управляющих организаций.

Анна Гречко