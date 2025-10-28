В Таганроге запуск котельной на улице Александровской перенесли на 31 октября

В Таганроге без отопления остаются 12 домов, включая пять многоквартирных, которые должны получать тепло от модульной котельной на улице Александровской. Запуск объекта теплоснабжения перенесли на 31 октября. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Светлана Камбулова.

В настоящий момент в котельной по улице Александровской, 68, проводят наладочные мероприятия. Еще девять многоквартирных домов временно лишились теплоснабжения из-за аварий на тепловых сетях.

Тем не менее, по словам госпожи Камбуловой, за прошедшие сутки аварийные службы выполнили масштабные ремонтные работы на поврежденных участках сетей, что позволило уменьшить количество зданий без теплоснабжения.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», на Дону в работу запущены 99,5% котельных, на особом контроле остаются Волгодонск и Таганрог. Губернатор Юрий Слюсарь поручил начать проверку в отношении управляющих компаний в регионе.

Константин Соловьев