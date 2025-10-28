В Ростовской области проверят управляющие компании

В Ростовской области отопительный сезон стартовал во всех городах и районах с централизованным теплоснабжением. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным главы региона, в работу запущены 99,5% котельных, на особом контроле остаются Волгодонск и Таганрог. Теплом в настоящий момент обеспечены 99,7% лечебных учреждений — завершается работа в Волгодонске. Все дошкольные учреждения, школы, детские дома и дома престарелых получили отопление.

Тем не менее без отопления остаются 12 домов в Ростове-на-Дону и по одному в Батайске, Волгодонске, Таганроге и Новочеркасске. За последнюю неделю в Ростовской области зафиксировали 10 нештатных ситуаций, одна из них произошла на объекте теплоснабжения в Новочеркасске. Из-за порыва тепловой сети временно прекратилось отопление в одном корпусе детского сада № 37 на улице Речной, 4а. Для восстановления подачи тепла необходимо заменить 20 м магистрали. Бригада ведет работы, завершить их планируют до 1 ноября.

В семи муниципалитетах, как следует из сообщения главы региона, пуск котельных и подключение социальных объектов находятся в завершающей стадии и идут с опережением графика.

«Поручил своему заместителю со следующей недели начать проверку работы управляющих компаний. Значительная часть вопросов с отоплением могла быть решена быстрее, если бы УК работали эффективнее. Многие показали свою неготовность к отопительному сезону», — подытожил господин Слюсарь.

Константин Соловьев