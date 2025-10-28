Более 2,6 тысячи растений высадят в двух скверах Краснодара

В Краснодаре завершается озеленение сквера Захария Чепеги и бульвара Шаляпинского — двух территорий, которые горожане выбрали для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своих соцсетях.

В сквере Захария Чепеги завершается озеленение — рабочие укладывают рулонный газон. Как пояснил мэр, перед этим почву тщательно подготовили: завезли новый чернозем, провели культивацию и обильный полив. Сейчас свежеуложенный газон удобряют и укатывают для лучшего прилегания.

Завтра, 29 октября, на территории сквера начнется посадка 27 деревьев и более 1,6 тыс. кустарников. Работы по благоустройству указанной зоны стартовали в марте. Глава города поручил сохранить растущие на территории деревья и контролировал ход работ на всех этапах.

На бульваре Шаляпинского, за который краснодарцы также активно голосовали в прошлом году, основные работы завершились в сентябре. В ближайшие дни там высадят 11 молодых деревьев и более 1 тыс. кустарников и многолетних растений.

Параллельно в Краснодаре продолжается благоустройство сквера Героев Отечества, который планируют открыть к 9 декабря.

Анна Гречко