Окружной арбитраж утвердил снос аквапарка в Лермонтово

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) оставил в силе решение об аннулировании прав на землю ООО «Стройинвест» в селе Лермонтово и сносе построенного на ней водно-развлекательного комплекса, признанного самовольной постройкой. Решение опубликовано в базе информационно-правовой системы «Гарант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Иск об аннулировании арендных прав на землю и о сносе развлекательного комплекса был подан департаментом имущественных отношений Краснодарского края. Ведомство заявило в суде, что объект не соответствует целевому назначению земельного участка, который арендовался для строительства не аквапарка, а гостиницы (которая в итоге не возведена). Кроме того, строительство осуществлялось без согласования и необходимой экологической экспертизы, а объекты, возведенные компанией, являются самовольными постройками и должны быть снесены.

«Стройинвест», в свою очередь, ссылался на инвестиционное соглашение о строительстве аквапарка, которое было заключено с минкурортов края. Также компания настаивала на том, что проведение экологической экспертизы не требовалось, а срок исковой давности пропущен.

Тем не менее суды указали, что выявленные нарушения носят грубый характер и создают опасный прецедент для обхода публичных процедур предоставления земель. Компания обязана выполнить решение суда в течение трех месяцев, в противном случае на нее будет налагаться неустойка в размере 100 тысяч рублей за каждый день просрочки.

Застройщик обязан в течение трех месяцев демонтировать административно-бытовой комплекс, релаксационный и детский бассейны, водные горки общей площадью свыше 3,7 тыс. кв. м, а также вспомогательные сооружения. Земельный участок площадью 2,5 га должен быть освобожден и приведен в первоначальное состояние.

Михаил Волкодав