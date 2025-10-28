Вузы смогут увеличить платный прием через договоры с иностранцами

Предложенная методика Минобрнауки позволит вузам увеличить количество платных мест до 15% при наличии аргументированных возражений. Как выяснил «Ъ», ведомство будет учитывать высокий средний балл ЕГЭ студентов-«платников», востребованность выпускников и заполняемость мест в прошлые годы.

Особые условия предусмотрены для работы с иностранными студентами: вузы смогут получить дополнительные места при предоставлении документов от юридических лиц или иностранных государств о намерении обучать у них определенное количество студентов. При этом уменьшить количество выделенных платных мест университеты смогут без объяснения причин. Как отмечают эксперты, это решение снимет основные опасения вузов по поводу нового порядка регулирования.

