Консолидация против киберпреступников

В Краснодаре прошел круглый стол, посвященный защите пользователей в интернете

Фото: пресс-служба «Авито»

Эксперты в краснодарском Доме журналистики обсудили технологии защиты интернет-сделок. Участниками встречи в формате «круглого стола» стали представители бизнеса, государства, общественных и финансовых организаций. Спикеры рассказали о существующих сегодня угрозах и инструментах безопасности, образовательных инициативах по повышению цифровой грамотности, наметили пути межведомственного партнерства для защиты пользователей, поделились актуальной статистикой по Краснодарскому краю.

Как отметил эксперт Южного ГУ Банка России Максим Чучков, в первом полугодии этого года российские банки отразили 82,5 млн попыток злоумышленников похитить деньги. Это больше, чем за весь прошлый год. В результате, по словам спикера, удалось спасти 8 трлн руб. «Но человеческий фактор по-прежнему остается “слабым звеном”. Люди зачастую поддаются на уловки аферистов и добровольно отдают деньги. Чтобы избежать этого, нужно соблюдать несколько несложных правил кибербезопасности: никогда и никому не сообщать коды из смс-сообщений, помнить, что сотрудники Центробанка не звонят людям, тем более в мессенджерах, не присылают копии документов и своих удостоверений. Если же мы говорим о покупках в интернете, то важно использовать разные пароли для разных сайтов и приложений и регулярно менять в них все символы. Также мы рекомендуем завести отдельную карту для онлайн-покупок и пополнять ее на нужную сумму перед оплатой заказа»,— рассказал представитель Южного ГУ ЦБ РФ.

По мнению эксперта Лиги безопасного интернета в Краснодаре Льва Крутова, для защиты пользователей в интернете необходим комплексный подход и объединение усилий. Он отмечает, что средний пользователь сегодня молодеет, поэтому злоумышленники, используя определенные методы социальной инженерии, давят на три основных момента: страх, жадность и любопытство.

«В результате этого пользователь теряет деньги, аккаунт или персональные данные. Мы считаем, что выходом в этой ситуации может быть, во-первых, консолидация общества, бизнеса и государства в создании определенных программных решений и, конечно, комплексное и целенаправленное просвещение — профилактика населения, начиная с самого юного возраста»,— говорит господин Крутов.

Как рассказала старший директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова, исследования показали, что «хорошие» продавцы получают больше внимания к своим объявлениям, а покупатели, получившие хороший сервис, чаще возвращаются на платформу.

«Один из важных факторов доверия — наличие пройденной верификации. Сегодня две из трех сделок проходят с продавцами, которые прошли проверку одним из доступных способов — с помощью банковских ID, по документам или через Госуслуги. Еще один инструмент повышения доверия между пользователями — система рейтингов и отзывов. Сегодня средний рейтинг продавцов из Краснодарского края составляет 4,83 балла, то есть большинство продавцов в регионе имеет отличные отзывы»,— рассказала Наталья Юматова.

По словам руководителя проектов по отраслевым решениям региональной дирекции Юг «Ростелекома» Михаила Попова, методы киберугроз постоянно изменяются, злоумышленники ищут уязвимости, а специалисты по информационной безопасности предотвращают их атаки. «Информационная безопасность — это по закону обязанность каждого бизнеса, если он работает с персональными данными. Поэтому нам нужно объединяться, делиться опытом и выступать единым фронтом против киберугроз»,— подчеркнул господин Попов.

Заместитель начальника УБК ГУ МВД по Краснодарскому краю Алексей Зарудний рассказал, что снизить количество зарегистрированных преступлений, связанных с кибербезопасностью, удалось благодаря проводимым профилактическим мероприятиям. По его словам, совместно с Южным ГУ Банка России размещается социальная реклама, баннеры, различные ролики, проводятся рабочие встречи с представителями банков, на которых работникам доводится информация по противодействию незаконным схемам. По словам спикера, многофункциональным центрам, агентствам недвижимости, риэлторам также разъясняют, как выявлять подозрительные сделки, чтобы вовремя предотвращать преступления.

Участники круглого стола пришли к мнению о том, что для повышения уровня защищенности пользователей интернет-сервисов важно не только развивать инструменты безопасности, но и вести активную просветительскую работу для повышения цифровой грамотности. Еще одним фактором успеха станет углубление взаимодействия между бизнесом, государством и общественным организациями.