В Крыму за 10 лет площадь виноградников увеличилась на 30%

Общая площадь крымских виноградников с 2015 года увеличилась на 5,3 тыс. га и достигла 22,7 тыс. га. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства Республики Крым.

«Производственные мощности винодельческих предприятий Республики Крым по объемам переработки винограда в сезон виноделия составляют 2З0 тыс. тонн винограда. Загрузка производственных мощностей по переработке винограда в сезон уборки урожая 2024 года составила З9%. Для производства винограда в объемах, удовлетворяющих максимальную технологическую загрузку, при средней урожайности в 74 ц/га Республике Крым необходимо довести площадь виноградных насаждений до 44 тыс. га»,— рассказали в профильном министерстве.

Краснодарский край, по данным краевых властей, за последние пять лет увеличил площади виноградников на 6 тыс. га. В настоящее время площади под виноградными насаждениями занимают 32,5 тыс. га, показатель увеличился почти на 23%.

